Csm | trasferito all’unanimità il procuratore di Reggio Emilia L’accusa di 4 pm | “Rapporti privilegiati con una parte politica”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 24 febbraio 2021)d’ufficio per incompatibilità funzionale e ambientale. Il plenum del Consiglio superiore della magistratura ha accoltola richiesta, presentata dalla commissione disciplinare con una delibera a firma Nino Di Matteo, di spostare dal distretto di Bologna l’attualediMarco Mescolini. Accusato da quattro pm del suo ufficio giudiziario di aver mentito sul suo rapporto con Luca Palamara e, tra le altre cose, di aver ritardato a dopo le elezioni alcune perquisizioni in un’inchiesta sui bandi comunali nel tentativo di “favorire (o comunque non pregiudicare) la candidatura del sindaco uscente del Pd“. Nella delibera viene anche menzionata l’indagine sugli affidi a Bibbiano: una magistrata ha dichiarato in audizione che si dovevano notificare gli avvisi di fine ...