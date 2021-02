Covid, Speranza: “Fondamentale non alimentare polemiche che disorientano i cittadini. Dobbiamo sempre dire la verità” (Di mercoledì 24 febbraio 2021) “La vittoria sanitaria è la prima indispensabile mattonella per far ripartire il Paese. L’accelerazione della campagna vaccinale è l’obiettivo Fondamentale che vogliamo e Dobbiamo perseguire. Su questo tema è Fondamentale non alimentare polemiche e divisioni che disorientano e scoraggiano i cittadini. Mi rivolgo a tutte le forze politiche: il buon esisto della campagna di vaccinazione è obiettivo di tutto il Paese, non solo di una parte di esso”. Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, durante l’informativa al Senato sull’emergenza Coronavirus L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 24 febbraio 2021) “La vittoria sanitaria è la prima indispensabile mattonella per far ripartire il Paese. L’accelerazione della campagna vaccinale è l’obiettivoche vogliamo eperseguire. Su questo tema ènone divisioni chee scoraggiano i. Mi rivolgo a tutte le forze politiche: il buon esisto della campagna di vaccinazione è obiettivo di tutto il Paese, non solo di una parte di esso”. Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto, durante l’informativa al Senato sull’emergenza Coronavirus L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

