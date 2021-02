Congo, non è stata un'esecuzione per l'ambasciatore e per il carabiniere (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Secondo i risultati dell'autopsia l'ambasciatore Luca Attanasio e il carabiniere Vittorio Iacovacci sono rimasti uccisi durante lo scontro a fuoco. Attentato in Congo, l’autopsia: Attanasio e Iacovacci morti in scontro a fuoco su Notizie.it. Leggi su notizie (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Secondo i risultati dell'autopsia l'Luca Attanasio e ilVittorio Iacovacci sono rimasti uccisi durante lo scontro a fuoco. Attentato in, l’autopsia: Attanasio e Iacovacci morti in scontro a fuoco su Notizie.it.

luigidimaio : ?? Per Luca e Vittorio non risparmieremo alcuno sforzo. Vittime del vile agguato in Congo che ha stroncato le loro g… - Avvenire_Nei : Attacco in Congo. L'arcivescovo di Kinshasa: il mondo non può tacere su questa guerra - caritas_milano : “Tutto ciò che noi in Italia diamo per scontato non lo è in Congo dove purtroppo ci sono ancora tanti problemi da r… - vicevongola : RT @EsteriLega: CONGO: AUTOPSIA, MORTI IN SCONTRO A FUOCO, NON ESECUZIONE - repubblica : RT @eziomauro: Agguato in Congo, autopsia: Attanasio e Iacovacci morti in scontro a fuoco, non è stata esecuzione -