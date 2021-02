Chiesa, la Fiorentina se n’è accorta (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Parole forti quelle di Commisso, presidente della Fiorentina, nei confronti del suo ex giocatore, Chiesa, ceduto in estate alla Juve Non ha ancora voltato pagina Rocco Commisso. Il Presidente della Fiorentina non dimentica l’addio di Federico Chiesa che in estate ha fatto di tutto per andare alla Juventus. “Mi ha deluso” ha detto il patron Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Parole forti quelle di Commisso, presidente della, nei confronti del suo ex giocatore,, ceduto in estate alla Juve Non ha ancora voltato pagina Rocco Commisso. Il Presidente dellanon dimentica l’addio di Federicoche in estate ha fatto di tutto per andare alla Juventus. “Mi ha deluso” ha detto il patron Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

serieAnews_com : Le parole di #Commisso su #Sarri e #Chiesa ?????? - BianconeriZonIt : ??: Federico #Chiesa, ogni giorno manda messaggi d'amore alla #Juve. Non me lo ricordo così quando era con noi alla… - Paroladeltifoso : Fiorentina, Commissio: “Chiesa mi ha deluso..” - MGBasolu : RT @GiuSette7: Commisso contro Chiesa perché, quando era da loro, non mandava messaggi d'amore alla Fiorentina. L'invidia del pene traspos… - TuttoMercatoWeb : Commisso: 'Chiesa manda sempre messaggi d'amore alla Juve, alla Fiorentina mai fatto' -