Cartabianca: se Enrico Lucci ricorda a Salvini che è al Governo (Di mercoledì 24 febbraio 2021) A Cartabianca, Matteo Salvini è stato sonoramente attaccato da Enrico Lucci. Il giornalista ha ricordato le sue responsabilità nel Governo Matteo Salvini, ormai, è sull’orlo del tracollo. E sembra che il suo nuovo nemico giurato abbia capito perfettamente come pungolarlo e metterlo alle corde. Non bastavano solamente i sondaggi in continua involuzione (con la Lega che ormai è arrivata nuovamente alle percentuali che aveva prima del primo Governo Conte), ma stavolta anche dal punto di vista giornalistico gli attacchi si sono fatti molto più concreti e diretti. Per la seconda volta, infatti, nel giro di pochi giorni, Enrico Lucci ha messo alle corde il leghista. E, paradossalmente, non è bastato nulla di così ... Leggi su zon (Di mercoledì 24 febbraio 2021) A, Matteoè stato sonoramente attaccato da. Il giornalista hato le sue responsabilità nelMatteo, ormai, è sull’orlo del tracollo. E sembra che il suo nuovo nemico giurato abbia capito perfettamente come pungolarlo e metterlo alle corde. Non bastavano solamente i sondaggi in continua involuzione (con la Lega che ormai è arrivata nuovamente alle percentuali che aveva prima del primoConte), ma stavolta anche dal punto di vista giornalistico gli attacchi si sono fatti molto più concreti e diretti. Per la seconda volta, infatti, nel giro di pochi giorni,ha messo alle corde il leghista. E, paradossalmente, non è bastato nulla di così ...

giornalettismo : Enrico #Lucci a #CartaBianca spiega a Matteo #Salvini perché sia rischioso riaprire i ristoranti a cena anche nelle… - MicheleVesch : RT @giornalettismo: Enrico #Lucci a #CartaBianca spiega a Matteo #Salvini perché sia rischioso riaprire i ristoranti a cena anche nelle zon… - Antonel42920114 : RT @mariamasi14: Mah! A me sembra che il nostro paese abbia seri problemi se questo è considerato un leader a cui dare fiducia. https://t.… - mariamasi14 : Mah! A me sembra che il nostro paese abbia seri problemi se questo è considerato un leader a cui dare fiducia. - CarloIacovelli : Vorrei far presente al 'ricco' signor Lucci che a lui ,e a tutti quelli come lui(quelli con un ricco stipendio mens… -