Calciomercato, tre club italiani sul futuro parametro zero Juan Mata

Juan Mata sarà uno dei giocatori più ricercati nella prossima sessione di Calciomercato: tre club italiani sul futuro parametro zero

Secondo quanto riportato dal 'Sun', ci sarebbero tre club di Serie A interessati a Juan Mata, fantasista spagnolo in scadenza di contratto a giugno con il Manchester United. Oltre alla Juventus, tra le principali indiziate ad accaparrarselo, anche Inter e Roma sarebbero sulle tracce dell'ex giocatore di Valencia e Chelsea.

