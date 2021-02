Cacciari | “Riforme? Se si coltiva il libro dei sogni”

(Di mercoledì 24 febbraio 2021)affonda contro il governo Draghi. Non è la solita presa di posizione ma una analisi filosofo-politica raffinata. “Quello che deve fare Draghi è chiarissimo: affrontare il problema della organizzazione efficiente della vaccinazione, approntare un Recovery plan che sia concreto e non sia undei. Ma anche spendere bene i quattrini che arriveranno,

Ha le idee chiare sul futuro dell'esecutivo Draghi l'ex sindaco di Venezia Massimo, il quale cerca di spiegare quali siano i punti su cui il premier deve insistere, senza pensare alle. 'Quello che Draghi deve fare è chiarissimo: affrontare il problema della ...Ma si parla anche di, c'è quella fiscale, quella della previdenza... "La riforma fiscale? La riforma della previdenza? Ma Floris - chiede increduloal conduttore - , come fai a fare ...Cacciari: "Quello che deve fare Draghi è: organizzazione efficiente della vaccinazione, approntare un Recovery plan".Il filosofo ed ex sindaco di Venezia: "Non possiamo aspettarci che Draghi faccia le riforme che aspettiamo da 30 anni: risolva la drammatica situazione di un terzo del paese" ...