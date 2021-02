Bufera sul set di Una Vita | Ursula tuona contro la chiusura

Leggi su solonotizie24

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) una--solonotizie24Le serie che caratterizzano il pomeriggio di Canale 5 stanno per chiudere i battenti? Dopo l’addio a Il Segreto, ecco che arriva anche la decisione in merito alladella serie Una. A rompere il silenzio è stata Montse, nonché volto noto diDicenta. Il 2021 sarà un anno che prevederà molti cambiamenti in vista per il palinsesto di Mediaset, soprattutto per quanto riguarda alcune delle serie che vengono mandate in onda durante il primo pomeriggio. Come abbiamo avuto modo di piegare precedentemente, da tempo è stata annunciata ladella serie de Il Segreto giunto ormai al termine. Il vero e proprio colpo di scena però arriva con la fiction Unala cui decisione presa dalla produzione lascia ...