Astrazeneca dimezza le forniture all'Italia. Arriverà a 5 milioni di dosi anziché 10 entro la fine di marzo (Di mercoledì 24 febbraio 2021) "Così come annunciato la settimana scorsa, stiamo continuamente aggiornando il nostro programma di consegna e informando la Commissione europea e il commissario Arcuri su base settimanale dei nostri piani per portare più dosi di vaccino in Europa nel più breve tempo possibile". E' quanto afferma in una nota Astrazeneca in merito alle forniture del suo vaccino anti-Covid. Per quanto riguarda l'Italia, prosegue nella nota l'azienda farmaceutica, "questa settimana supereremo 1,5 milioni di dosi consegnate e abbiamo l'obiettivo di superare i 5 milioni di dosi per la fine di marzo". Astrazeneca fa sapere, inoltre, che "le date di consegna, la frequenza e il volume possono subire alterazioni dovute ai processi di produzione".

