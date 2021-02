Antonio Catricalà morto a Roma, ipotesi suicidio. È stato sottosegretario alla Presidenza del Consiglio e Garante dell'Antitrust (Di mercoledì 24 febbraio 2021) L'ex sottosegretario alla Presidenza del Consiglio ed ex Garante dell'Antitrust , Antonio Catricalà , è stato trovato morto sul balcone del suo appartamento in via Antonio Bertoloni, nel quartiere ... Leggi su leggo (Di mercoledì 24 febbraio 2021) L'exdeled ex, ètrovatosul balcone del suo appartamento in viaBertoloni, nel quartiere ...

rtl1025 : ?? L'ex sottosegretario alla Presidenza del Consiglio ed ex Garante dell'Antitrust, Antonio #Catricalà, è stato trov… - RaiNews : Morto suicida Antonio #Catricalà, ex sottosegretario alla presidenza del Consiglio ed ex garante Antitrust - Agenzia_Ansa : FLASH | Morto suicida ex sottosegretario Antonio Catricalà #ANSA - ValerioMinnella : RT @rtl1025: ?? L'ex sottosegretario alla Presidenza del Consiglio ed ex Garante dell'Antitrust, Antonio #Catricalà, è stato trovato morto n… - live_messina : Morto suicida l'ex sottosegretario Antonio Catricalà. Si sarebbe sparato alla testa -