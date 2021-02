Anche il fondatore di Twitter compra altri bitcoin

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) Nel 2015, ildella piattaforma è diventato ceo, dopo le dimissioni di Costolo (foto: Getty Images)Non solodi, maimprenditore fintech e sostenitore del: Jack Dorsey punta nuovamente sulla criptovaluta e la sua compagnia di pagamenti digitali Square spende170 milioni di dollari per acquistare 3.318 gettoni virtuali. L’azienda, che è stata fondata nel 2009 e fornisce device e applicazioni per accettare ogni forma di pagamento elettronico, è stata una delle prime compagnie a investire denaro aziendale in questo asset, sin dallo scorso ottobre con un primo lotto da 50 milioni di dollari, perre 4.709. Oltre al recente caso di Tesla, l’altro esempio pionieristico che risale ad agosto è quello ...

Square, la fintech di Jack Dorsey, conferma la propria fiducia spendendo altri 170 milioni di dollari per acquistare criptovaluta dopo l'investimento da 50 milioni di dollari in ottobre ...