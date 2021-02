Anche Draghi teme le varianti Covid: cautela sulle riaperture e ipotesi nuove strette (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Covid: la parola d’ordine è ancora “prudenza”. Chi si aspettava un ‘liberi tutti’ con il cambio di governo resterà deluso. Le premesse c’erano già tutte. Poco è importato che sia avvenuto all’ultimo minuto, la chiusura degli impianti da sci a poche ore dalla riapertura lo aveva fatto capire bene: né il premier Draghi, né il nuovo governo vogliono rischiare una pesante terza ondata con le varianti del Covid in agguato e già diffuse in tantissime zone d’Italia. Così, si va avanti con molta prudenza e tenendo conto degli avvertimenti del Cts. “Abbiamo fatto il quadro della situazione. Draghi ha voluto essere aggiornato sui numeri e sul lavoro che si sta facendo. Siamo preoccupati per la variante inglese, come tutti. riaperture di bar e ristoranti la sera? Stasera non ne abbiamo ... Leggi su tpi (Di mercoledì 24 febbraio 2021): la parola d’ordine è ancora “prudenza”. Chi si aspettava un ‘liberi tutti’ con il cambio di governo resterà deluso. Le premesse c’erano già tutte. Poco è importato che sia avvenuto all’ultimo minuto, la chiusura degli impianti da sci a poche ore dalla riapertura lo aveva fatto capire bene: né il premier, né il nuovo governo vogliono rischiare una pesante terza ondata con ledelin agguato e già diffuse in tantissime zone d’Italia. Così, si va avanti con molta prudenza e tenendo conto degli avvertimenti del Cts. “Abbiamo fatto il quadro della situazione.ha voluto essere aggiornato sui numeri e sul lavoro che si sta facendo. Siamo preoccupati per la variante inglese, come tutti.di bar e ristoranti la sera? Stasera non ne abbiamo ...

Ultime Notizie dalla rete : Anche Draghi Dpcm, dal 6/3 'l'arancione scuro'. Scuole e bar chiusi e seconde case vietate La situazione è in peggioramento, come hanno confermato gli scienziati del Cts al premier Draghi ... Tutte le aree dove più alta è la circolazione del virus, anche per la presenza delle mutazioni, ...

Nuovo Dpcm, varianti Covid e zona arancione: il punto ... il Comitato tecnico scientifico si è riunito ieri sera con il premier Mario Draghi e i ministri per fare il punto sull'emergenza. Leggi anche Lombardia, zona arancione Brescia: ecco l'ordinanza ...

Anche Draghi teme le varianti Covid: cautela sulle riaperture e ipotesi nuove strette “Abbiamo fatto il quadro della situazione. Draghi ha voluto essere aggiornato sui numeri e sul lavoro che si sta facendo. Siamo preoccupati per la variante inglese, come tutti. Riaperture di bar e ris ...

