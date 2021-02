Vaccini Covid in Italia: perché non li produciamo e li compriamo (Di martedì 23 febbraio 2021) Alessandro Nunziati Si va verso la produzione dei Vaccini anti Covid anche in Italia. La proposta approda sul tavolo del ministero dello Sviluppo economico, con un vertice previsto per giovedì 25 tra il ministro Giancarlo Giorgetti e il presidente di Farmindustria Massimo Scaccabarozzi. Il rappresentante delle case farmaceutiche farà “il punto della situazione sulle possibilità di dare una mano”, come ha dichiarato all’Ansa. “Diremo al ministro come si produce un vaccino e quali sono i tempi. Un vaccino è un prodotto vivo, non di sintesi, va trattato in maniera particolare. Deve avere una bioreazione dentro una macchina che si chiama bioreattore. Insomma, non è che si schiaccia un bottone ed esce la fiala. Da quando si inizia una produzione passano dai 4 ai 6 mesi“. Vaccini Covid in ... Leggi su improntaunika (Di martedì 23 febbraio 2021) Alessandro Nunziati Si va verso la produzione deiantianche in. La proposta approda sul tavolo del ministero dello Sviluppo economico, con un vertice previsto per giovedì 25 tra il ministro Giancarlo Giorgetti e il presidente di Farmindustria Massimo Scaccabarozzi. Il rappresentante delle case farmaceutiche farà “il punto della situazione sulle possibilità di dare una mano”, come ha dichiarato all’Ansa. “Diremo al ministro come si produce un vaccino e quali sono i tempi. Un vaccino è un prodotto vivo, non di sintesi, va trattato in maniera particolare. Deve avere una bioreazione dentro una macchina che si chiama bioreattore. Insomma, non è che si schiaccia un bottone ed esce la fiala. Da quando si inizia una produzione passano dai 4 ai 6 mesi“.in ...

