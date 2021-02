Uomini e Donne, il grande passo di Gemma: la dama del Trono over non si arrende (Di martedì 23 febbraio 2021) Gemma Galgani è la protagonista indiscussa del Trono over di Uomini e Donne da anni. Purtroppo accumula una serie di delusioni, ma non perde mai la speranza di trovare il vero amore. Secondo delle indiscrezioni, pare che la svolta sia vicina. Gemma Galgani – Solonotizie24Gemma non si arrende Gemma Galgani vuole trovare l’anima gemella. Ha fatto sognare gli italiani con la sua meravigliosa relazione con Giorgio Manetti. Quest’ultimo attualmente è fidanzato con un’altra donna e ha speso belle parole sul conto della torinese durante un’intervista. A parer suo lei non è pesante, ma semplicemente ha a che fare con Uomini che non sono in grado di tenerle testa. Dopo aver archiviato la relazione con il cavaliere Maurizio ... Leggi su solonotizie24 (Di martedì 23 febbraio 2021)Galgani è la protagonista indiscussa deldida anni. Purtroppo accumula una serie di delusioni, ma non perde mai la speranza di trovare il vero amore. Secondo delle indiscrezioni, pare che la svolta sia vicina.Galgani – Solonotizie24non siGalgani vuole trovare l’anima gemella. Ha fatto sognare gli italiani con la sua meravigliosa relazione con Giorgio Manetti. Quest’ultimo attualmente è fidanzato con un’altra donna e ha speso belle parole sul conto della torinese durante un’intervista. A parer suo lei non è pesante, ma semplicemente ha a che fare conche non sono in grado di tenerle testa. Dopo aver archiviato la relazione con il cavaliere Maurizio ...

