Ultime Notizie Roma del 23-02-2021 ore 13 | 10

(Di martedì 23 febbraio 2021)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da Francesco Vitale in studio in apertura andiamo in Congo le indagini sulla guato un emissario oggi asecondo fonti locali all’origine dell’attacco costato la vita all’ambasciatore al carabiniere E a loro alla pista ci sarebbe stato un tentativo di rapimento Ma la matrice non è ancora Chiara lettera personale del presidente congolese al premier draghi le forze irlandesi non siamo stati noi linka dice di Maiori telecamere nelle prossime ore la procura diapre un’indagine Heroes a Kinshasa ma sentiamo il servizio di Sara Garino porta lui per un consiglio un aiuto lo ricorda come uno dei migliori servitori dello Stato e della comunità internazionale Luca Attanasio l’ambasciatore d’Italia in Congo perito tragicamente vicino Gomezal carabiniere di scorta Vittorio ...