Ue | Michel ai Paesi Membri | serve equilibrio tra restrizioni e flusso di beni e servizi

(Di martedì 23 febbraio 2021) (Teleborsa) – “La nostra lotta contro la pandemia Covid-19 continua e resta impegnativa a causa dell’emergere di nuove varianti e della necessità di trovare il giustotraregolare dinel mercato unico”. Lo ha scritto il presidente del Consiglio Ue Charlesin una lettera inviata ai 27 leader europei per fare il punto della situazione della situazione epidemiologica nell’Ue in vista del Consiglio straordinario in programma il 25 e il 26 febbraio. “Le nuove varianti sono diventate i ceppi dominanti in molti Stati. Ciò implica migliorare la nostra capacità di sequenziamento e preparare le basi per gli aggiornamenti dei vaccini“, ha aggiuntonon escludendo la possibilità di nuove misure ...