Treviso Basket | due positivi al Covid | ' Subito messi in isolamento'

Gazzettino : Basket, trema la De Longhi: due contagi da Covid. Un giocatore asintomatico e uno con sintomi lievi - oggitreviso : Due casi di positività al Covid-19 per Treviso Basket - supportersmagaz : Due casi di positività al #Covid19 riscontrati nel gruppo squadra della @treviso_basket. I due elementi positivi so… - sportface2016 : #Basket #COVID19 La De'Longhi #Treviso annuncia la positività di due giocatori: gli individui sono già in isolame… - basketinside360 : Treviso Basket, due casi di positività all'interno del gruppo squadra - -

Ultime Notizie dalla rete : Treviso Basket

TrevisoToday

Due nuovi casi di positività al Covid - 19 sono stati riscontrati dai test di venerdì 19 febbraio nel gruppo squadra della De' Longhi. La società non ha reso noti i nomi dei due atleti positivi ma si tratterebbe di un giocatore 'Senior' e di un 'Under'. Entrambi sono stati subito messi in isolamento, uno dei due è ......di serie A die impegnate nelle coppe europee; il golf sponsorizzando la gara in formula Pro - Am fra le piante secolari del parco della settecentesca Villa Condulmer in provincia di; ...MESTRE (ITALPRESS) – Sci, ciclismo, basket, golf, tennis e anche calcio. Sono questi gli sport che vedono Banca Ifis in prima linea nel sostegno di alcune attività partendo dal concetto che i valori d ...TREVISO Brutta sorpresa in casa De' Longhi. Mentre si apprestava a cominciare l'ultima settimana di allenamenti, di nuovo al completo, prima della ripresa del campionato domenica ...