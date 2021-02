“Ti uccidiamo a legnate tanto se muori non interessa”, casa di riposo lager a Palermo: 4 arresti (Di martedì 23 febbraio 2021) “Ti uccidiamo a legnate tanto se muori non interessa”, casa di riposo lager a Palermo. Per gli inquirenti, nella casa di riposo si era costretti a vivere in uno stato di costante paura. “Era un vero e proprio lager per gli ospiti” ha dichiarato il comandante provinciale della Guardia di finanza di Palermo. L’inchiesta, durata alcuna mesi, ha portato nelle scorse ore all’arresto di quatto persone: il presidente dell’associazione che gestisce la struttura e tre suoi assistenti. “Ti prendo a bastonate, t’ammazzo a legnate”, e ancora “cosa inutile, prostituta…devi buttare il sangue qua e devi morire, tanto se muori che mi ... Leggi su limemagazine.eu (Di martedì 23 febbraio 2021) “Tisenon”,di. Per gli inquirenti, nelladisi era costretti a vivere in uno stato di costante paura. “Era un vero e proprioper gli ospiti” ha dichiarato il comandante provinciale della Guardia di finanza di. L’inchiesta, durata alcuna mesi, ha portato nelle scorse ore all’arresto di quatto persone: il presidente dell’associazione che gestisce la struttura e tre suoi assistenti. “Ti prendo a bastonate, t’ammazzo a”, e ancora “cosa inutile, prostituta…devi buttare il sangue qua e devi morire,seche mi ...

