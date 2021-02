Telegram 2.6: widget, autoeliminazione e… (Di martedì 23 febbraio 2021) Telegram si aggiorna su tutte le piattaforme introducendo le tante novità della versione 2.6! Telegram 2.6 – Cosa c’è di nuovo? autoeliminazione messaggi A partire da oggi, è possibile attivare un timer di auto-eliminazione in tutte le chat di Telegram, che cancellerà automaticamente i messaggi per tutti i partecipanti o 24 ore o 7 giorni dopo l’invio. L’autoeliminazione si applica solo ai messaggi inviati dopo che il timer è stato impostato, i messaggi precedenti rimarranno nella cronologia della chat. A differenza delle chat segrete, il conto alla rovescia inizia quando i messaggi vengono inviati, non letti. Tutti i messaggi mostrano un conto alla rovescia per il loro tempo di eliminazione – basta toccare il messaggio su Android o tenere premuto su iOS per dare un’occhiata. NB: nei gruppi e nei ... Leggi su windowsinsiders (Di martedì 23 febbraio 2021)si aggiorna su tutte le piattaforme introducendo le tante novità della versione 2.6!2.6 – Cosa c’è di nuovo?messaggi A partire da oggi, è possibile attivare un timer di auto-eliminazione in tutte le chat di, che cancellerà automaticamente i messaggi per tutti i partecipanti o 24 ore o 7 giorni dopo l’invio. L’si applica solo ai messaggi inviati dopo che il timer è stato impostato, i messaggi precedenti rimarranno nella cronologia della chat. A differenza delle chat segrete, il conto alla rovescia inizia quando i messaggi vengono inviati, non letti. Tutti i messaggi mostrano un conto alla rovescia per il loro tempo di eliminazione – basta toccare il messaggio su Android o tenere premuto su iOS per dare un’occhiata. NB: nei gruppi e nei ...

Win_insiders : .@Telegram si aggiorna alla versione 2.6 portando grandi novità su tutte le piattaforme! @telegram_it… - Asgard_Hydra : Telegram, in arrivo succose novità per gruppi e widget - HDblog : RT @HDblog: Telegram, quante novità per la beta: ci sono anche i widget e i QR code -