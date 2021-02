Stretta Covid della Regione: sette comuni bergamaschi diventano zona arancione (Di martedì 23 febbraio 2021) Viadanica, Predore, Sarnico, Villongo, Castelli Calepio, Credaro e Gandosso diventano zona arancione rafforzata: lo ha deciso la Regione Lombardia, con un’ordinanza che sarà firmata nelle prossime ore dal presidente Attilio Fontana. Ad annunciarlo in Aula la vicepresidente Letizia Moratti. “Considerata accelerazione in provincia di Brescia, con aggravante del pericolo varianti, con percentuale fino al 39% dei nuovi contagiati abbiamo convocato la nostra commissione dati e in accordo con ministero della salute abbiamo deciso una strategia di mitigazione e contenimento, prendendo specifici provvedimenti In tutta la provincia di Brescia e nei comuni di Viadanica, Predore, Sarnico, Villongo, Castelli Calepio, Credaro e Gandosso e Soncino in provincia di Cremona sarà istituita una ... Leggi su bergamonews (Di martedì 23 febbraio 2021) Viadanica, Predore, Sarnico, Villongo, Castelli Calepio, Credaro e Gandossorafforzata: lo ha deciso laLombardia, con un’ordinanza che sarà firmata nelle prossime ore dal presidente Attilio Fontana. Ad annunciarlo in Aula la vicepresidente Letizia Moratti. “Considerata accelerazione in provincia di Brescia, con aggravante del pericolo varianti, con percentuale fino al 39% dei nuovi contagiati abbiamo convocato la nostra commissione dati e in accordo con ministerosalute abbiamo deciso una strategia di mitigazione e contenimento, prendendo specifici provvedimenti In tutta la provincia di Brescia e neidi Viadanica, Predore, Sarnico, Villongo, Castelli Calepio, Credaro e Gandosso e Soncino in provincia di Cremona sarà istituita una ...

fattoquotidiano : Decreto Covid, il governo proroga lo stop alla mobilità fino al 27 marzo. La stretta: in zona rossa divieto di fare… - fanpage : Tutta Italia in zona arancione. La proposta per frenare il contagio #20febbraio - gigi695 : Stretta Covid della Regione: sette comuni bergamaschi diventano zona arancione - L'annuncio in Aula al Pirellone da… - Daviderel4 : RT @Virus1979C: Decreto Covid, il governo proroga lo stop alla mobilità fino al 27 marzo. La stretta: in zona rossa divieto di fare visita… - angiuoniluigi : RT @franser_real: ?? LA PRIMA PAGINA DI AVVENIRE Congo, morti per la pace e lo sviluppo. La strage che strazia Sul Covid prima stretta di D… -