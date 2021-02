Spesa per i servizi sociali, cresce il divario tra il Nord e il Sud del Paese (Di martedì 23 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoUn rapporto pubblicato dall’Istat certifica ancora una volta il divario tra il Nord e il Mezzogiorno d’Italia. Questa volta il target di riferimento è quello della Spesa per il welfare dei comuni, e l’anno preso in esame è il 2018. Nel 2018 la Spesa dei Comuni per i servizi sociali è aumentata per il quinto anno consecutivo e ha raggiunto 7 miliardi e 742 milioni di euro, recuperando pienamente il calo del triennio 2011-2013. La Spesa per abitante è stata pari a 124 euro (120 nel 2017) con differenze territoriali molto ampie: al Sud è di 58 euro, meno della metà del resto del Paese e circa un terzo di quella del Nord est (177 euro). Le risorse sono destinate prevalentemente ai minori e alle famiglie con ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 23 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoUn rapporto pubblicato dall’Istat certifica ancora una volta iltra ile il Mezzogiorno d’Italia. Questa volta il target di riferimento è quello dellaper il welfare dei comuni, e l’anno preso in esame è il 2018. Nel 2018 ladei Comuni per iè aumentata per il quinto anno consecutivo e ha raggiunto 7 miliardi e 742 milioni di euro, recuperando pienamente il calo del triennio 2011-2013. Laper abitante è stata pari a 124 euro (120 nel 2017) con differenze territoriali molto ampie: al Sud è di 58 euro, meno della metà del resto dele circa un terzo di quella delest (177 euro). Le risorse sono destinate prevalentemente ai minori e alle famiglie con ...

Antonio_Tajani : Ho deciso di sostenere l'iniziativa #1Euroafamiglia. Una campagna per raccogliere micro-donazioni per le tante fami… - borghi_claudio : Non mi pare che ci voglia Sherlock Holmes per capire che qui il problema non sia come viene spesa una provvigione s… - ST81ST : RT @Carole71024753: Assieme all’ambasciatore #LucaAttanasio e il carabiniere della scorta #VittorioIacovacci, ieri ha perso la vita anche #… - TRASHITALIANO3 : RT @vincycernic95: Poi uno sta sindacando la bifobia di Tommaso ma la cosa forse più schifosa è stata lo slut shaming con tanto di lista de… - Spicci3 : @luigipelli Ribadisco quanto ho detto anche in passato Rizzo è solo un Coglione che si dichiara comunista senza nea… -