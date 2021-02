Sos alla scuola elementare Bruno da Osimo: scatta la quarantena in quattro classi (Di martedì 23 febbraio 2021) Osimo - scatta l'allarme alla scuola elementare Bruno da Osimo di via Santa Lucia, l'unica del centro storico. Dopo la positività di una insegnante, il dirigente scolastico in accordo con la Asur ha ... Leggi su corriereadriatico (Di martedì 23 febbraio 2021)l'rmedadi via Santa Lucia, l'unica del centro storico. Dopo la positività di una insegnante, il dirigente scolastico in accordo con la Asur ha ...

sos_divi : @RussFlavia COMUNQUE IN QUEI DISCORSI VEDO TUTTO TRANNE CHE UNA RISATA ALLA FRASE DI DAYANE ED IL FATTO CHE GIACOMO… - sos_loyalty : “Non mi andava di salvare Stefania, lei mi ha fatto troppo male alla puntata precedente.” Ma ‘ndo sta sto male Day… - sos_loyalty : DAYANE HAI SCASSATO ROSALINDA PER LA STORIA DI SONIA E GIULIA DICENDO CHE TU NON AVRESTI MAI NOMINATO DEI TUOI AFFE… - sos_loyalty : Dayane ha accusato Rosalinda per aver nominato dei suoi affetti, cosa che lei non avrebbe mai fatto, per poi nomina… - sos_loyalty : La scelta ovvia per il tuo “fratellino” come davanti alla Contessa, no Pierpaolo? #sovip #tzvip #gfvip #nostefynogfvip -