“Se non mi fossi controllata…” Maria De Filippi perde il suo braccio destro, i fan le sono vicini. Di chi si tratta (Di martedì 23 febbraio 2021) Chi segue Uomini e Donne la conosce bene, Raffaella Mennoia è uno degli autori del programma nonché vero braccio destro di Maria De Filippi, e nelle ultime ore è apparsa sui social per comunicare ai suoi sostenitori di essere stata operata. Nella foto si mostra con tanto di pigiama e cerotto al braccio, e le sue parole hanno destato preoccupazione soprattutto perché non si conoscono i motivi del ricovero né la natura dell’operazione. “È la seconda volta” La donna ha scritto: Ciao a tutti oggi sono finalmente a casa dopo 4 giorni in ospedale, dove sono stata operata. Non è purtroppo il primo intervento chirurgico che affronto ma questo è stato molto doloroso…i prossimi giorni saranno di ripresa e non vedo l’ora di tornare alla mia vita e di cominciare a ... Leggi su viaggiarealverde (Di martedì 23 febbraio 2021) Chi segue Uomini e Donne la conosce bene, Raffaella Mennoia è uno degli autori del programma nonché verodiDe, e nelle ultime ore è apparsa sui social per comunicare ai suoi sostenitori di essere stata operata. Nella foto si mostra con tanto di pigiama e cerotto al, e le sue parole hanno destato preoccupazione soprattutto perché non si conoscono i motivi del ricovero né la natura dell’operazione. “È la seconda volta” La donna ha scritto: Ciao a tutti oggifinalmente a casa dopo 4 giorni in ospedale, dovestata operata. Non è purtroppo il primo intervento chirurgico che affronto ma questo è stato molto doloroso…i prossimi giorni saranno di ripresa e non vedo l’ora di tornare alla mia vita e di cominciare a ...

youarethesun__ : No vabbè io sono andata a dormire prima e mi sono persa il mondo ma quanto può essere falsa Dayane? Fortuna che son… - bianca020198 : @elisasiannoia No scusa, non intendevo che tu fossi indietro. Non mi permetterei mai perchè non ti conosco. Dico so… - LivviElisa : RT @_heysestra: Dayane: Se non fossi passata per quello che mi è successo probabilmente mi sarei sentita in colpa. Sto pensando ad altro. I… - nesiainchains : @coccinellabruh E io purtroppo in quel percorso ci sono ormai da anni e quello stadio l'ho anche raggiunto anni fa,… - UgoBaroni : RT @Antonio79B: 'Non so se fossi nel mio corpo o fuori dal corpo. Dio lo sa!'. Oggi nel 1685 nasceva il compositore #GeorgFriedrichHändel,… -

Ultime Notizie dalla rete : non fossi Totti spera nel rientro: "In società tutti stranieri, manca la figura italiana?" Continuando la chiacchierata traspare la volontà di una nuova chance : ' Anche perché nella prima, non venivo mai coinvolto nelle scelte. Ero l'ultimo degli ultimi. Se fossi rimasto, mi sarebbe ...

Star è disponibile in Italia, ed ecco cosa c'è nel catalogo ...Die Hard " Un Buon giorno per morire Die Hard " Vivere o Morire Difesa ad Oltranza Dimmi che non è ...dalla sesta luna Il treno per il Darjeeling Impiegati? male! In fuga per tre In Her Shoes " Se Fossi ...

Diffida alla Panguaneta sugli scarichi nei fossi e le emissioni nell’aria La Gazzetta di Mantova Sanremo 2021, Naomi Campbell non sarà al Festival: colpa del... covid Il divorzio Kim Kardashian/Kanye West si fa e sì, il riepilogo della spartizione dei beni è shock ...

Non ti pago, non ti pago, non ti pago! In principio "Non ti pago" era solo il titolo di una commedia di Eduardo De Filippo in cui uno sfortunato gestore di banco lotto si rifiutava di pagare una vincita, poi è diventato "Non si paga, non s ...

Continuando la chiacchierata traspare la volontà di una nuova chance : ' Anche perché nella prima,venivo mai coinvolto nelle scelte. Ero l'ultimo degli ultimi. Serimasto, mi sarebbe ......Die Hard " Un Buon giorno per morire Die Hard " Vivere o Morire Difesa ad Oltranza Dimmi cheè ...dalla sesta luna Il treno per il Darjeeling Impiegati? male! In fuga per tre In Her Shoes " Se...Il divorzio Kim Kardashian/Kanye West si fa e sì, il riepilogo della spartizione dei beni è shock ...In principio "Non ti pago" era solo il titolo di una commedia di Eduardo De Filippo in cui uno sfortunato gestore di banco lotto si rifiutava di pagare una vincita, poi è diventato "Non si paga, non s ...