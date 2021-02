PS5 acquistate dal 25% dei giocatori che non hanno mai posseduto una PS4

Leggi su eurogamer

(Di martedì 23 febbraio 2021) Durante un'intervista, il CEO di Sony Interactive Entertainment Jim Ryan ha affermato che un possessore su quattro di PlayStation 5 non ha maiuna PlayStation 4 prima. Ryan ha rilasciato la dichiarazione in interviste a GQ e The Washington Post per promuovere l'annuncio di PlayStation VR 2 e parlare del futuro di PlayStation 5 nel 2021. "Uno su quattro di coloro cheacquistato una PlayStation 5 non ha una PS4, quindi è davvero bello sapere di essere in grado di coinvolgere persone dall'esterno", ha detto Ryan a GQ. Ciò suggerisce che PlayStation è riuscita a portare molti nuovinel suo ecosistema con il lancio di nuova generazione, o almeno a coinvolgere moltiche potrebbero aver scelto altre console o PC nelle generazioni precedenti. Nonostante la carenza di scorte della console, ...