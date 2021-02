Principe Filippo: William rassicura sulle condizioni del nonno e Harry è pronto a rientrare (Di martedì 23 febbraio 2021) William e Harry, i fratelli che non si parlano più guarda le foto La domanda sul nonno Filippo, era inevitabile per William d’Inghiterra, in visita ieri presso il centro vaccini anti-Covid di King’s Lynn, nei pressi di Sandringham. Un giornalista gli ha chiesto delucidazioni e il Principe erede al trono ha risposto garbato: «Sta bene e i medici lo stanno tenendo d’occhio», accompagnando il tutto con un occhiolino. A detta di Buckingham Palace, il duca di Edimburgo, 99 anni, è destinato a rimanere ancora qualche giorno ... Leggi su iodonna (Di martedì 23 febbraio 2021), i fratelli che non si parlano più guarda le foto La domanda sul, era inevitabile perd’Inghiterra, in visita ieri presso il centro vaccini anti-Covid di King’s Lynn, nei pressi di Sandringham. Un giornalista gli ha chiesto delucidazioni e ilerede al trono ha risposto garbato: «Sta bene e i medici lo stanno tenendo d’occhio», accompagnando il tutto con un occhiolino. A detta di Buckingham Palace, il duca di Edimburgo, 99 anni, è destinato a rimanere ancora qualche giorno ...

vitaindiretta : Il Principe Filippo è ancora ricoverato in ospedale. Tutti gli aggiornamenti ora a #LaVitaInDiretta - rtl1025 : ?? Il principe #Filippo, consorte quasi centenario della regina #Elisabetta, è stato ricoverato oggi in un ospedale… - infoitcultura : Il Principe Filippo ricoverato, il figlio Carlo si commuove: ore di preoccupazione per la famiglia reale - infoitcultura : Principe Filippo, Carlo lascia commosso l’ospedale - infoitcultura : Carlo incontra il principe Filippo. La reazione preoccupa i sudditi -