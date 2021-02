Nuovo DPCM | riunione tra il governo e il CTS sulle misure

DSantanche : Il Governo Draghi si appresta a chiudere tutto, di nuovo. Un Governo capeggiato da un uomo stimato e stimabile ma a… - Agenzia_Ansa : Approvato il nuovo Decreto, spostamenti tra Regioni vietati fino al 27 marzo. In zona rossa impedite le visite a p… - Corriere : Il governo ha deciso: il divieto di spostamenti tra regioni sarà prorogato di 30 giorni - infoitsalute : Nuovo Dpcm zone, ipotesi nuovi parametri: più facile entrare in fascia rossa? - infoitsalute : Nuovo Dpcm, cosa potrebbe succedere a partire dal 6 marzo -

Ultime Notizie dalla rete : Nuovo DPCM

"Abbiamo chiesto alcune cose: che le comunicazioni possano arrivare non 24 ore prima e speriamo che l'impegno si tramuti in realtà", ha detto, mentre, nell'ottica dell'incontro sul, ha ...Riunione in serata tra Draghi e i ministri: attesa accelerata sul. 23 feb 16:37 Covid, stasera riunione Draghi - ministri, si accelera suIl governo accelera sulcon le ...Dpcm e ricongiungimenti, il governo precisa le nuove regole . Meno di due settimane alla scadenza del DPCM con il quale il governo Conte ha prolungato la chiusura di palestre, cinema, piscine e teatri ...L’opzione più accreditata riguarda la modifica dei parametri per l’ingresso in zona arancione oppure rossa, abbassando le soglie dell’indice Rt Il nuovo Dpcm Draghi, la cui approvazione è prevista per ...