Milan | quanto guadagna Ibrahimovic a Sanremo? Le cifre | cachet da urlo

(Di martedì 23 febbraio 2021) Zlatanparteciperà al Festival di2021, affiancando Rosario Fiorello come ospite fisso. L’attaccante svedese ha costruito il proprio personaggio nel tempo, puntando sul carisma che lo contraddistingue e giocando su presunte capacità da ‘onnipotente’. Il fulcro del reparto offensivo delsarà pagato con unda 50mila euro a serata, dunque 250mila euro complessivi per la sua permanenza integrale in terra ligure. Lo storico Festival nostrano non priverà però il Diavolo del proprio interprete migliore, il quale si renderà disponibile per le sfide di Serie A, come riportato dalla Gazzetta dello Sport. SportFace.

