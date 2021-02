Milan, Mandzukic e Bennacer a parte. Ibra in gruppo (Di martedì 23 febbraio 2021) Milan in campo a Milanello in vista della sfida contro la Stella Rossa, in programma per giovedì alle 21 a San Siro. Mario Mandzukic e Ismail Bennacer hanno lavorato a parte mentre Brahim Diaz e Zlatan Ibrahimovic si sono allenati con il resto del gruppo. In vista dell’Europa League sia Rebic che Leao potrebbero partire dal 1?. Si ripartirà dal 2-2 dell’andata a Belgrado. Foto: Sito Milan L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 23 febbraio 2021)in campo aello in vista della sfida contro la Stella Rossa, in programma per giovedì alle 21 a San Siro. Marioe Ismailhanno lavorato amentre Brahim Diaz e Zlatanhimovic si sono allenati con il resto del. In vista dell’Europa League sia Rebic che Leao potrebbero partire dal 1?. Si ripartirà dal 2-2 dell’andata a Belgrado. Foto: SitoL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

