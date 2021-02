Mercato Juventus, dall’Inghilterra: Parati tenta il colpo dall’Arsenal (Di martedì 23 febbraio 2021) Mercato Juventus – Juventus a caccia di rinforzi, sempre attiva sul Mercato. Un rinforzo potrebbe arrivare anche dalla Premier League. La Juventus di Andrea Agnelli starebbe seguendo la situazione di Hector Bellerin. Secondo quanto riportato da ‘Express’, il calciatore spagnolo avrebbe deciso di lasciare l’Arsenal in quanto non vorrebbe vivere gli anni migliori della sua carriera con la maglia dei ‘Gunners’. Mercato Juventus, Bellerin verso Torino? Su di lui ci sono anche Barcellona e Paris Saint Germain. E’ chiaro però che un calciatore di fascia così polivalente potrebbe fare al caso di Andrea Pirlo e del nuovo tecnico dei bianconeri. Hector Bellerin sarebbe un rinforzo di grande qualità. Come riporta la CBS, da giugno il classe ’95 sarà sul Mercato, ... Leggi su juvedipendenza (Di martedì 23 febbraio 2021)a caccia di rinforzi, sempre attiva sul. Un rinforzo potrebbe arrivare anche dalla Premier League. Ladi Andrea Agnelli starebbe seguendo la situazione di Hector Bellerin. Secondo quanto riportato da ‘Express’, il calciatore spagnolo avrebbe deciso di lasciare l’Arsenal in quanto non vorrebbe vivere gli anni migliori della sua carriera con la maglia dei ‘Gunners’., Bellerin verso Torino? Su di lui ci sono anche Barcellona e Paris Saint Germain. E’ chiaro però che un calciatore di fascia così polivalente potrebbe fare al caso di Andrea Pirlo e del nuovo tecnico dei bianconeri. Hector Bellerin sarebbe un rinforzo di grande qualità. Come riporta la CBS, da giugno il classe ’95 sarà sul, ...

