Lazio, primo tempo da incubo: il Bayern chiude sul 3-0 (Di martedì 23 febbraio 2021) primo tempo da incubo nell’andata degli ottavi di finale di Champions League per la Lazio, il Bayern Monaco è avanti di tre reti all’intervallo. La partita si sblocca dopo nemmeno 10? grazie a un retropassaggio tremendo di Musacchio: il difensore biancoceleste serve sul piatto d’argento a Lewandowski il pallone del vantaggio, il polacco supera Reina agevolmente e insacca. La Lazio prova a trovare la rete del pareggio e al 18? Boateng sembra travolgere Milinkovic-Savic all’ingresso dell’area di rigore. L’arbitro dà il vantaggio e l’azione termina con un fuorigioco: sembra però netto il contatto tra il piede del tedesco e quello del centrocampista biancoceleste. Da rivedere. Al 24? arriva il raddoppio con Jamal Musiala, il classe 2003 raccoglie l’assist di Goretzka e infila il portiere ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 23 febbraio 2021)danell’andata degli ottavi di finale di Champions League per la, ilMonaco è avanti di tre reti all’intervallo. La partita si sblocca dopo nemmeno 10? grazie a un retropassaggio tremendo di Musacchio: il difensore biancoceleste serve sul piatto d’argento a Lewandowski il pallone del vantaggio, il polacco supera Reina agevolmente e insacca. Laprova a trovare la rete del pareggio e al 18? Boateng sembra travolgere Milinkovic-Savic all’ingresso dell’area di rigore. L’arbitro dà il vantaggio e l’azione termina con un fuorigioco: sembra però netto il contatto tra il piede del tedesco e quello del centrocampista biancoceleste. Da rivedere. Al 24? arriva il raddoppio con Jamal Musiala, il classe 2003 raccoglie l’assist di Goretzka e infila il portiere ...

OptaPaolo : 3 - Per la prima volta la Lazio ha subito tre reti nel primo tempo di una partita interna di Champions League. Shock. #UCL #LazioBayern - petergomezblog : Telefonata 5 minuti fa al numero della regione Lazio per i vaccini. In 3 minuti primo appuntamento fissato il 23 fe… - sportli26181512 : LIVE BLOG - Reazioni social: “Ritirate le squadre', 'Ma se facciamo 6 cambi?”: LIVE BLOG - Reazioni social: “Ritira… - zazoomblog : LIVE Lazio-Bayern Monaco 0-3 Champions League in DIRETTA: biancocelesti sotto di tre gol alla fine del primo tempo!… - AvvBiancoNero : @CucchiRiccardo contro il peggior Bayern degli ultimi 5/6 anni la Lazio decide di abbandonare la Champions al 20esimo del primo tempo. -