(Di martedì 23 febbraio 2021) Non c’è stato alcuna cena segreta con. Lo dichiara lain una nota ufficiale pubblicata sul sito societario. Il clubla notizia riportata stamattina dal Corriere Fiorentino, accusando il quotidiano di aver compiuto un “atto di grave superficialità”. Di seguito il testo della nota. Laquanto riportato oggi dal Corriere Fiorentino in merito a unavvenuto tra la Dirigenza viola e l’allenatore Maurizio. L’articolo in questione è totalmente privo di fondamento. La, in un momento della stagione delicato, ritiene atto di grave superficialità, da parte del quotidiano, pubblicare resoconti di fatti mai avvenuti e che minano l’equilibrio di una squadra e lo spirito di un gruppo impegnato ...

GoalItalia : La Fiorentina smentisce ufficialmente di aver incontrato Sarri: 'Fatti mai avvenuti' ? - napolista : La Fiorentina smentisce: «Nessun incontro con Sarri» Arriva la nota del club: “L’articolo del Corriere Fiorentino è… - Fiorentina_ole : RT @PietroLazze: La #Fiorentina smentisce la notizia dell'incontro tra Sarri e i dirigenti viola, ma essendo sotto contratto con la #Juvent… - Spazio_J : Maurizio Sarri verso la panchina della Fiorentina? Il club viola smentisce - - Spazio_J : Maurizio Sarri verso la panchina della Fiorentina? Il club viola smentisce - -

Ultime Notizie dalla rete : Fiorentina smentisce

Goal.com

... lasi è espressa in merito alle voci di un possibile cambio in panchina: 'La societàquanto riportato dal 'Corriere Fiorentino' in merito ad un incontro avvenuto tra la ...... non si. Nel commentare il successo dei nerazzurri a Firenze ha esaltato la prova di due 'riserve' sostenendo che proprio quelli che non giocano mai sono i migliori 'Contro lai ...Dopo la notizia del presunto incontro tra la Fiorentina e Maurizio Sarri, il club viola ha pubblicato sul proprio sito una nota di smentita: “La Fiorentina smentisce quanto riportato oggi ...Calciomercato Roma, il futuro di Fonseca è legato ai risultati e alla qualificazione alla prossima Champions. Intanto si parla di Sarri.