I ragazzi di Cantieri Comuni

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 23 febbraio 2021) (di Manuela Bonora, NetWeaver die Coordinatrice educativa Cidas) Fare scuola non significa solo imparare a padroneggiare concetti, significa dare ai giovani strumenti cognitivi, metodi, desiderio d’imparare per affermarsi nella società di oggi e in quella dei prossimi anni. Per questo è nato il Progetto, finanziato da Con I Bambini, che ha l’obiettivo di rafforzare letà educative, nelle zone di Ferrara e Bologna, fornendo integrazione tra Scuola e Territorio, coinvolgendo gli alunni e gli insegnanti delle scuole in percorsi di apprendimento. Il progettorisponde all’esigenza espressa dalle famiglie coinvolte nell’intervista dall’Agenzia Lama per l’analisi per monitorare l’andamento del progetto, che ha messo in ...