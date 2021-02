Grande Fratello VIP 5: Alfonso Signorini fugge da un topo ma è uno scherzo di Malgioglio (Di martedì 23 febbraio 2021) L’imminente e potenziale ritorno di Scherzi a Parte sulle frequenze di Canale Cinque è nell’aria anche negli studi del Grande Fratello VIP 5. Eh sì perché la puntata del 22 febbraio del reality show Mediaset è stata condita da vari scherzi più o meno organizzati. Il più gustoso ce l’ha proposto a sorpresa Cristiano Malgiolgio nel corso della diretta: mentre Alfonso Signorini era impensierito a spiegare ai telespettatori le nuove dinamiche di gioco allestite per i vipponi in casa, il paroliere ha ben pensato di allontanarsi dalla sua seduta per attivare un topolino giocattolo radiocomandato. Piazzato sul pavimento, Malgioglio ha teleguidato il giocatolo a forma di roditore verso il conduttore che – essendo di spalle – non ha notato nulla. Le concorrenti eliminate hanno retto il gioco di ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 23 febbraio 2021) L’imminente e potenziale ritorno di Scherzi a Parte sulle frequenze di Canale Cinque è nell’aria anche negli studi delVIP 5. Eh sì perché la puntata del 22 febbraio del reality show Mediaset è stata condita da vari scherzi più o meno organizzati. Il più gustoso ce l’ha proposto a sorpresa Cristiano Malgiolgio nel corso della diretta: mentreera impensierito a spiegare ai telespettatori le nuove dinamiche di gioco allestite per i vipponi in casa, il paroliere ha ben pensato di allontanarsi dalla sua seduta per attivare unlino giocattolo radiocomandato. Piazzato sul pavimento,ha teleguidato il giocatolo a forma di roditore verso il conduttore che – essendo di spalle – non ha notato nulla. Le concorrenti eliminate hanno retto il gioco di ...

