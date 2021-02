Fausto Gresini non ce l’ha fatta | sconfitto dal Covid a 60 anni

(Di martedì 23 febbraio 2021) Il mondo dei motori piange, team manager dellaRacing: illo hadopo 56 giorni di battaglia Un dolore immenso a causa di questo terribile virus: la MotoGp e l’intero mondo dei motori piange la morte di, vittima del Coronavirus dopo quasi 2 mesi di battaglia. Le condizioni sono precipitate dopo l’ultimo bollettino diramato nelle scorse ore: il decesso è stato dichiarato questa mattina, dopo le prime indiscrezioni uscite già nella serata di ieri. Il due volte campione del Mondo delle due ruote si è spento all’ospedale Maggiore di Bologna a causa delle complicanze. Il primo ricovero c’era stato il 27 dicembre, dopo aver contratto il virus nei giorni precedenti. Non sono bastate le lunghe cure per cercare di ...

'La notizia che non avremmo mai voluto darvi e che siamo costretti a scrivere. Dopo due mesi di lotta al Covid,ci lascia con 60 anni appena compiuti, Ciao': così il Teamannuncia la morte dell'ex pilota e manager della scuderia che porta il suo nome., dunque, non ce ...è morto: il comunicato ufficiale del TeamRacing 'La notizia che non avremmo mai voluto darvi e che siamo costretti a scrivere. Dopo due mesi di lotta al covid,...L'ex pilota, ora manager del Gresini Racing, è morto a 60 anni per delle complicanze legate all'infezione da Covid-19: il comunicato.Fausto Gresini è morto a 60 anni. L'annuncio ufficiale in un tweet del Team Gresini: «La notizia che non avremmo mai voluto darvi e che siamo costretti a scrivere. Dopo due mesi ...