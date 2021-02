Fabio Fazio e il dramma che sta affrontando | “Non parlerò”

Leggi su kronic

(Di martedì 23 febbraio 2021) Problemi di salute per, che dunque sarà costretto a fermarsi. Non potrà andare in onda settimana prossima, è arrivato l’annuncioe Luciana Littizzetto (Gettyimages)sta vivendo una carambola di emozioni. Nell’ultimo periodo il conduttore ligure ha avuto la possibilità di avere esperienze particolari al timone di ‘Che tempo che fa’, programma di punta delle reti Rai e che ogni settimana intrattiene i telespettatori con interviste molto interessanti a personaggi dello spettacolo, ma anche sport, politica e cultura. E cosi, proprio qualche tempo fa, è toccato a Barak Obama intervenire ai microfoni di unvisibilmente emozionato per l’opportunità di intervistare l’ex presidente degli Stati Uniti d’America. Una ...