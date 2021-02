Eros Ramazzotti si diverte imitando un personaggio di Carlo Verdone

Ultime Notizie dalla rete : Eros Ramazzotti

Nel 2007, il brano ' Domo Mia ', in duetto con, è in vetta a tutte le classifiche, al quale seguono altri importanti duetti con Francesco Renga , Gianluca Grignani e i Modà. L'ultimo ...Anche il fratello Paolo, 26 anni, condivide lo stesso ambiente: è da anni autore di brani per artisti come Alessandra Amoroso,e Nek. Lui è Giovanni Antonacci, figlio di Biagio e ...Mentre lavora sul nuovo album, Eros Ramazzotti si concede un momento di spensieratezza con i suoi collaboratori.Non lo guarda mai nessuno, ma alla fine poi lo guardano tutti. Tremendamente nazionalpopolare, il Festival di Sanremo fa parte di noi italiani, che lo vogliamo o no. E quest’ann ...