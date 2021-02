Donna uccisa nel Ferrarese: fermato nella notte dopo l’interrogatorio il compagno di Rossella Placati (Di martedì 23 febbraio 2021) nella notte arriva la svolta nel caso del femminicidio avvenuto in provincia di Ferrara, a Bordeno, dove una Donna di 50 anni, Rossella Placati, è stata trovata morta ieri all’interno della sua abitazione. La causa della morte, si è saputo poco dopo la diffusione della notizia, sarebbe stata causata da numerosi colpi inferti alla testa. nella notte i carabinieri hanno fermato il compagno 45enne della Donna. fermato il compagno di Rossella Placati dopo molte ore di interrogatorio, è stato fermato nella notte il compagno convivente della ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 23 febbraio 2021)arriva la svolta nel caso del femminicidio avvenuto in provincia di Ferrara, a Bordeno, dove unadi 50 anni,, è stata trovata morta ieri all’interno della sua abitazione. La causa della morte, si è saputo pocola diffusione della notizia, sarebbe stata causata da numerosi colpi inferti alla testa.i carabinieri hannoil45enne dellaildimolte ore di interrogatorio, è statoilconvivente della ...

Ultime Notizie dalla rete : Donna uccisa Donna di 50 anni uccisa in casa con colpi alla testa: fermato il compagno Uccisa in casa con colpi alla testa a Bondeno , nel Ferrarese : fermato il compagno della vittima. ...trovata morta ieri mattina a Bondeno è stato fermato nella notte il compagno convivente della donna, ...

Uccisa dall'ex a Genova, Clara straziata da più di cento coltellate Clara Ceccarelli, la commerciante di 69 anni uccisa dal suo ex compagno venerdì sera nel suo ...i risultati dell'autopsia eseguita ieri dal medico legale Lucrezia Mazzarella sul corpo della donna. ...

Donna uccisa nel Ferrarese, fermato il compagno Rossella Placati, 50 anni, è stata trovata morta in casa lunedì mattina. Il convivente, bolognese di 45 anni, avrebbe fornito una una versione dei fatti contraddittoria e lacunosa ed è ora in carcere ...

