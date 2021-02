Covid | Moratti | ' su vaccini cambio di strategia | concentrati dove c' è focolaio'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 23 febbraio 2021) Milano, 23 feb. (Adnkronos) -diin Lombardia sul fronteanti-. La Direzione Welfare, insieme al consulente Guido Bertolaso, hanno deciso una "rimodulazione dellavaccinale" come "strumento di contenimento del contagio". In pratica, ha spiegato la vicepresidente e assessore al Welfare, Letizia, si comincerà a vaccinare nei Comunici sono i focolai, per evitare di riempire gli ospedali. "Abbiamo deciso una rimodulazione dellavaccinale e chiesto al ministero - sottolinea - la rimodulazione delle schedule vaccinali per soggetti positivi al19, in modo da prevedere o la somministrazione di una sola dose o il posticipo di sei mesi per la sua somministrazione, ipotesi ...