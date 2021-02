Covid, 13.314 contagi e 356 vittime. Tasso di positività al 4,4% (Di martedì 23 febbraio 2021) ROMA – Nelle ultime ventiquattro ore in Italia sono stati rilevati 13.314 nuovi casi da coronavirus a fronte di 303.850 tamponi per un tasso di positività del 4,4% (ieri erano stati 9.630 con 170.672 test per un tasso di positività si attesta al 5,6%). Le vittime sono 356, mentre ieri erano state 274. Le terapie intensive occupate per coronavirus in Italia sono passate da 2.118 a 2.146 in 24 ore, +28 rispetto a ieri. È quanto emerge dal quotidiano bollettino sul Covid emesso da Protezione Civile e ministero della Salute. Leggi su dire (Di martedì 23 febbraio 2021) ROMA – Nelle ultime ventiquattro ore in Italia sono stati rilevati 13.314 nuovi casi da coronavirus a fronte di 303.850 tamponi per un tasso di positività del 4,4% (ieri erano stati 9.630 con 170.672 test per un tasso di positività si attesta al 5,6%). Le vittime sono 356, mentre ieri erano state 274. Le terapie intensive occupate per coronavirus in Italia sono passate da 2.118 a 2.146 in 24 ore, +28 rispetto a ieri. È quanto emerge dal quotidiano bollettino sul Covid emesso da Protezione Civile e ministero della Salute.

