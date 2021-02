Cormez | De Laurentiis si affida al fatalismo | intanto lavora per farsi trovare pronto a giugno

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 23 febbraio 2021) Sul Corriere del Mezzogiorno, Monica Scozzafava si sofferma sulla posizione di De. Il presidente del Napoli preferisce aspettare l’evoluzione degli eventi piuttosto che intervenire “a gamba tesa”. Sta riflettendo sul da. Per ora Gattuso resta in panchina. Quello del presidente “non è distacco” ma necessità “di decidere di testa e non di pancia, senza condizionamenti ambientali”. Cambiare in corsa potrebbe essere controproducente, meglio aspettare il prossimo anno. “Cambiare allenatore rappresenta un’incognita, l’obiettivo Champions resta in piedi ma non è più un’ossessione. Ilè lo stato d’animo che in queste ore aiuta il proprietario del Napoli ad uscire dal groviglio di idee e di soluzioni di cui non è convinto. Gattuso finirà la sua avventura a maggio (?), e quello sarà il momento in cui bisognerà ...