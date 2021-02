Atalanta-Real Madrid, Gasperini: “Vietato snaturarci, affrontare i Blancos un orgoglio. Zidane? Una fortuna che rimanga in panchina” (Di martedì 23 febbraio 2021) Giornata di vigilia per l'Atalanta.Archiviato il successo contro il Napoli, l'Atalanta, è pronta a tornare in campo per rituffarsi nella Realtà della Champions League. Ad attendere la Dea, ci sarà il Real Madrid di Zidane Zidane. Un banco di prova importante per i bergamaschi, che per proseguire il proprio cammino europeo, dovranno superare l'ostacolo Blancos. Impresa che sebbene non si prospetti tra le più semplici, non carica di pressioni l'Atalanta."Sicuramente da queste due partite cercheremo di uscirne con qualcosa di più - le parole di Gasperini in conferenza stampa - Noi siamo liberi, sereni. Non abbiamo il favore del pronostico né l'obbligo di andare avanti. Vogliamo cercare di misurarci con questa squadra ... Leggi su mediagol (Di martedì 23 febbraio 2021) Giornata di vigilia per l'.Archiviato il successo contro il Napoli, l', è pronta a tornare in campo per rituffarsi nellatà della Champions League. Ad attendere la Dea, ci sarà ildi. Un banco di prova importante per i bergamaschi, che per proseguire il proprio cammino europeo, dovranno superare l'ostacolo. Impresa che sebbene non si prospetti tra le più semplici, non carica di pressioni l'."Sicuramente da queste due partite cercheremo di uscirne con qualcosa di più - le parole diin conferenza stampa - Noi siamo liberi, sereni. Non abbiamo il favore del pronostico né l'obbligo di andare avanti. Vogliamo cercare di misurarci con questa squadra ...

