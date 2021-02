Atalanta | in Russia ridicolizzano Miranchuk | “Nessuna differenza tra fare sesso e giocare con i nerazzurri”

(Di martedì 23 febbraio 2021) Il calciatore della nazionale russa e dell'Alexej, è stato preso di mira nel corso della trasmissione sul canale russo Comment.Show, dove l'ospite era l'ex direttore generale dello Spartak Shamil Gazizov. "Cosa hanno in comuneall'?". "Poco", hanno detto in studio. “In media circa 7-8 minuti di piacere”, ha detto l'ex dg dello “Spartak”. La battuta graffiante dovuta al fatto cheha preso parte a 14 partite dell'nell'attuale stagione del campionato italiano, ma ne ha disputate solo 2 da titolare. Finora, il calciatore russo viene utilizzato più spesso a partita in corso. In totale,ha giocato con l'in tutte le competizioni, 18 ...

