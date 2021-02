Alberto Genovese chiede scarcerazione per curarsi (Di martedì 23 febbraio 2021) Alberto Genovese, l’imprenditore finito in carcere con l’accusa di aver abusato di alcune ragazze nel suo attico in pieno centro a Milano, ha chiesto la scarcerazione e gli arresti domiciliari in una struttura per potersi disintossicare. L’istanza della difesa è sul tavolo dei procura per il parere dei magistrati titolari dell’indagine, poi la parola passerà al gip. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 23 febbraio 2021), l’imprenditore finito in carcere con l’accusa di aver abusato di alcune ragazze nel suo attico in pieno centro a Milano, ha chiesto lae gli arresti domiciliari in una struttura per potersi disintossicare. L’istanza della difesa è sul tavolo dei procura per il parere dei magistrati titolari dell’indagine, poi la parola passerà al gip. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

