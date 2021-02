Alberto Genovese chide gli arresti domiciliari in una struttura per disintossicarsi (Di martedì 23 febbraio 2021) Ha chiesto la scarcerazione e gli arresti domiciliari in una struttura, dove potersi disintossicare, Alberto Genovese, l’imprenditore del web in carcere a San Vittore dallo scorso 6 novembre per aver stordito con un mix di droghe e aver stuprato una 18enne in un festino il 10 ottobre scorso nel suo attico di lusso nel cuore di Milano. L’istanza della difesa è ora sul tavolo dei pm milanesi per il parere e poi la parola passa al gip. Nell’istanza la difesa, a quanto si è saputo, fa presente che Genovese è depresso, ha problemi psicologici e sta soffrendo in carcere per la sua dipendenza da cocaina, di cui ha parlato già nei verbali davanti ai magistrati. Negli interrogatori, infatti, aveva fatto riferimento più volte a problemi dovuti alla dipendenza dalla droga e agli effetti che ha ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 23 febbraio 2021) Ha chiesto la scarcerazione e gliin una, dove potersi disintossicare,, l’imprenditore del web in carcere a San Vittore dallo scorso 6 novembre per aver stordito con un mix di droghe e aver stuprato una 18enne in un festino il 10 ottobre scorso nel suo attico di lusso nel cuore di Milano. L’istanza della difesa è ora sul tavolo dei pm milanesi per il parere e poi la parola passa al gip. Nell’istanza la difesa, a quanto si è saputo, fa presente cheè depresso, ha problemi psicologici e sta soffrendo in carcere per la sua dipendenza da cocaina, di cui ha parlato già nei verbali davanti ai magistrati. Negli interrogatori, infatti, aveva fatto riferimento più volte a problemi dovuti alla dipendenza dalla droga e agli effetti che ha ...

GiorgioAntonel1 : RT @dukana2: Il porco Alberto #Genovese ha chiesto la scarcerazione e gli arresti domiciliari??ma vaffanculo! - Daviderel4 : RT @dukana2: Il porco Alberto #Genovese ha chiesto la scarcerazione e gli arresti domiciliari??ma vaffanculo! - augusto_amato : Alberto Genovese ha chiesto la scarcerazione e gli arresti domiciliari in una struttura per disintossicarsi… - Fredericknapoli : Il furbetto ci prova.: Alberto Genovese ha chiesto la scarcerazione e gli arresti domiciliari in una struttura per… - MatMaz72 : RT @Sfn1974: Alberto Genovese vuole uscire dal carcere: «Ha chiesto i domiciliari per potersi disintossicare» -