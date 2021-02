Addio a Franco Cassano, teorico del pensiero meridiano (Di martedì 23 febbraio 2021) Quando uscì nel 1996 nei “Sagittari” di Laterza, Il pensiero meridiano di Franco Cassano, scomparso stamane a Bari a settantasette anni, fece molto discutere. Non si trattava, infatti, solo di un saggio, ma anche di un programma di riscrittura di quella “narrazione”, come si dice adesso, che aveva fatto la fortuna del meridionalismo classico in tutte le sue versioni (cattolica, liberaldemocratica, socialcomunista). E quindi di un programma in lato senso politico. In effetti, il meridionalismo, preso atto di un divario crescente fra il Nord e il Sud del Paese, aveva parlato, sin dai primi anni dell’Unità nazionale, di una “questione meridionale” come attestazione del divario sostanziale (economico, sociale, civile), e crescente, fra il nostro Mezzogiorno e il resto del Paese; nonché come individuazione conseguente di ... Leggi su formiche (Di martedì 23 febbraio 2021) Quando uscì nel 1996 nei “Sagittari” di Laterza, Ildi, scomparso stamane a Bari a settantasette anni, fece molto discutere. Non si trattava, infatti, solo di un saggio, ma anche di un programma di riscrittura di quella “narrazione”, come si dice adesso, che aveva fatto la fortuna del meridionalismo classico in tutte le sue versioni (cattolica, liberaldemocratica, socialcomunista). E quindi di un programma in lato senso politico. In effetti, il meridionalismo, preso atto di un divario crescente fra il Nord e il Sud del Paese, aveva parlato, sin dai primi anni dell’Unità nazionale, di una “questione meridionale” come attestazione del divario sostanziale (economico, sociale, civile), e crescente, fra il nostro Mezzogiorno e il resto del Paese; nonché come individuazione conseguente di ...

