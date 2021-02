Vaccini, Palù (Aifa): 'Produciamo più dosi anche in Italia' (Di lunedì 22 febbraio 2021) 'L'Italia produce da tempo Vaccini in conto terzi e ha una grande potenzialità di impianti'. Lo dice il presidente dell'Aifa, Giorgio Palù, in un'intervista a La Stampa. 'L'industria potrebbe fare la ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 22 febbraio 2021) 'L'produce da tempoin conto terzi e ha una grande potenzialità di impianti'. Lo dice il presidente dell', Giorgio, in un'intervista a La Stampa. 'L'industria potrebbe fare la ...

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini Palù Vaccini, Palù (Aifa): 'Produciamo più dosi anche in Italia' 'L'Italia produce da tempo vaccini in conto terzi e ha una grande potenzialità di impianti'. Lo dice il presidente dell'Aifa, Giorgio Palù, in un'intervista a La Stampa. 'L'industria potrebbe fare la sua parte per fronteggiare ...

Il presidente Aifa: "Produciamo più dosi anche in Italia. Immunità? Basta il 65% di vaccinati" Giorgio Palù: "Avremo vaccini per tutti, bisogna pazientare finché non si assesterà il mercato". - -

