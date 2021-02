UFFICIALE Cagliari | esonerato Di Francesco | il comunicato

(Di lunedì 22 febbraio 2021) Ilha ufficializzato l’esonero del tecnico Eusebio Di. Al suo posto dovrebbe arrivare Leonardo Semplici Ilha ufficializzato l’esonero del tecnico Eusebio Di. Al suo posto dovrebbe arrivare Leonardo Semplici, ex tecnico della SPAL arrivato oggi in città. Contestualmente viene interrotto il rapporto di lavoro con il vice allenatoreCalzona, i collaboratori tecnici Stefano Romano e Giancarlo Marini, il preparatore atletico Nicandro Vizoco e lo psicologo Gianmaria Palumbo. ?Disollevato dal suo incarico. ?? https://t.co/i5jC9QqlYZ pic.twitter.com/AGNKVtRuEj —Calcio (@Calcio) February 22, 2021 Leggi su Calcionews24.com

... si aspetta solo l'annuncio. Il nuovo tecnico sarà infatti Leonardo Semplici, che proprio oggi è già arrivato in Sardegna, a. L'ex allenatore della SPAL si appresta a firmare un ...Ilaccoglie Stefano Capozucca nel ruolo di direttore sportivo. In passato ha centrato nella stagione 2015 - 16 la pronta risalita in ...Il Cagliari ha ufficializzato l’esonero del tecnico Eusebio Di Francesco. Al suo posto dovrebbe arrivare Leonardo Semplici, ex tecnico della SPAL arrivato oggi in città. Contestualmente viene ...UFFICIALE – Cagliari, Stefano Capozucca nuovo direttore sportivo - UFFICIALE – Cagliari, Stefano Capozucca nuovo direttore sportivo ...