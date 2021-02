Tommaso Zorzi piange dopo la lettera del padre: “Mi hanno chiamato fro*io, ma non gli uomini con cui vado a letto” (Di lunedì 22 febbraio 2021) Tommaso Zorzi in lacrime al Grande Fratello Vip 5 Nel nuovo appuntamento del Grande Fratello Vip 5 in onda venerdì sera su Canale 5, Tommaso Zorzi si è commosso davanti a milioni di telespettatori dopo aver letto la lettera del padre. In quell’occasione il rampollo meneghino ha detto anche: “Mi hanno chiamato fro*io, ma non sono le persone con le quali vado a letto”. dopo numerose puntate, finalmente è arrivata una dolce sorpresa per il 25enne che può essere un dei candidati per la vittoria del reality show condotto da Alfonso Signorini. Il papà gli ha mandato un video messaggio girato e montato tutto da solo. Andiamo a vedere nello specifico cosa gli ... Leggi su kontrokultura (Di lunedì 22 febbraio 2021)in lacrime al Grande Fratello Vip 5 Nel nuovo appuntamento del Grande Fratello Vip 5 in onda venerdì sera su Canale 5,si è commosso davanti a milioni di telespettatoriaverladel. In quell’occasione il rampollo meneghino ha detto anche: “Mi, ma non sono le persone con le quali”.numerose puntate, finalmente è arrivata una dolce sorpresa per il 25enne che può essere un dei candidati per la vittoria del reality show condotto da Alfonso Signorini. Il papà gli ha mandato un video messaggio girato e montato tutto da solo. Andiamo a vedere nello specifico cosa gli ...

