Tina Kunakey e Vincent Cassel condividono tutto… anche il guardaroba

(Di lunedì 22 febbraio 2021) La loro vita sembra una vacanza perpetua.hanno scelto il Brasile come base d’appoggio, ma sono sempre in viaggio per piacere o per lavoro. La loro piccola Amazonie ha poco più di un anno, ma ha già girato il mondo. Sui social postano foto delle loro giornate al sole, con la modella in bikini e le curve esplosive in bella mostra, che ogni volta fa strage di cuori. Quando, di 30 anni più grande e reduce da un matrimonio con Monica Bellucci, sono usciti allo scoperto, nessuno avrebbe scommesso su di loro. E invece si sono sposati senza troppo clamore vicino a Biarritz, poi hanno avuto una bambina e sono più felici che mai nella loro eterna luna di miele.for ...

Ultime Notizie dalla rete : Tina Kunakey

Sky Tg24

( FOTO ) ha disegnato una linea di capi unisex per The Kooples , coronando il suo sogno di diventare stilista. Modella francese classe 1997,ha sposato nel 2018 Vincent Cassel (in ...Spread the love Menù 0.0.0.0.1 The Kooples sceglie Vincent Cassel e, una delle coppie più eleganti del mondo, come protagonisti della campagna per la lineafor Vincent. 1for Vincent la collezione SS21 di The Kooples 1.1 Nella collezione anche ...Vincent Cassel, attore e produttore francese, dal 2018 ha una nuova bellissima moglie, ecco tutto quello che sappiamo su di lei.La primogenita di Kobe Bryant, il campione tragicamente scomparso un anno fa, entra nella prestigiosa scuderia della «IMG Models», accanto alle donne più belle del mondo ...