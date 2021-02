Tg Politico Parlamentare, edizione del 22 febbraio 2021 (Di lunedì 22 febbraio 2021) L’ambasciatore italiano in Congo Luca Attanasio e l’appuntato dei carabinieri Vittorio Iacovacci hanno perso la vita a seguito di un attentato ad un convoglio Onu a Goma, seconda città della Repubblica democratica del Congo. Secondo le prime ricostruzioni, nel corso dell’agguato Attanasio è stato ferito e in queste condizioni è stato rapito dai gruppi armati. Immediate sono scattate le ricerche da parte dei rangers del Parco nazionale di Virunga, ma al momento del ritrovamento il diplomatico italiano era già morto. Numerose le manifestazioni di cordoglio, dal Capo dello Stato Sergio Mattarella, al Presidente del Consiglio Mario Draghi. Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio appena appresa la notizia ha lasciato i lavori del Consiglio per gli affari esteri ed è tornato in Italia dove si terrà un’informativa alle Camere. STOP ALLO SPOSTAMENTO TRA REGIONI FINO AL 27 MARZO Leggi su dire (Di lunedì 22 febbraio 2021) L’ambasciatore italiano in Congo Luca Attanasio e l’appuntato dei carabinieri Vittorio Iacovacci hanno perso la vita a seguito di un attentato ad un convoglio Onu a Goma, seconda città della Repubblica democratica del Congo. Secondo le prime ricostruzioni, nel corso dell’agguato Attanasio è stato ferito e in queste condizioni è stato rapito dai gruppi armati. Immediate sono scattate le ricerche da parte dei rangers del Parco nazionale di Virunga, ma al momento del ritrovamento il diplomatico italiano era già morto. Numerose le manifestazioni di cordoglio, dal Capo dello Stato Sergio Mattarella, al Presidente del Consiglio Mario Draghi. Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio appena appresa la notizia ha lasciato i lavori del Consiglio per gli affari esteri ed è tornato in Italia dove si terrà un’informativa alle Camere. STOP ALLO SPOSTAMENTO TRA REGIONI FINO AL 27 MARZO

